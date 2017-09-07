Гильдия фармацевтов Австралии выступает за отпуск лекарств без рецепта в особых случаях

Гильдия фармацевтов предлагает разрешить фармацевтам разрешается выдавать ряд лекарств без рецепта. Об этом сообщает Pharmacy News.

Гильдия полагает, что можно создать список лекарств, которые могут отпускаться без рецепта с использованием установленных протоколов. Профессиональное сообщество указывает на увеличение показателей вакцинации против гриппа в аптеках. Когда-то фармацевтам в виде исключения разрешили это делать, и теперь это благоприятствует пациентам. Точно так же и отпуск лекарства без рецепта улучшит доступ для потребителей в исключительных случаях.

Подобная практика уже есть в других странах. Например, фармацевты Новой Зеландии могут выдать Calcipotriol без рецепта, если доза составляет не более 50 мкг / г (30 мг в расчете на упаковку) для взрослого пациента, страдающего псориазом в легкой или умеренной степени, ранее диагностированным врачом. В Великобритании аптеки продают Azithromycin, если они имеют право на проведение теста на хламидиоз.

Кроме того Гильдия поддерживает предложения о более широкой рекламе фармацевтических лекарств. Однако фармацевты нуждаются в соответствующей подготовке и времени, чтобы адаптироваться к увеличению спроса на рекламируемые препараты. Дело в том, что Гильдия планирует включить в каждое объявление фразу «спросите своего фармацевта». Также необходимы адекватные санкции за нарушение правил размещения рекламы лекарств.