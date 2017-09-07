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Лента · В мире
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Гильдия фармацевтов Австралии выступает за отпуск лекарств без рецепта в особых случаях

07.09.2017

Гильдия фармацевтов предлагает разрешить фармацевтам разрешается выдавать ряд лекарств без рецепта. Об этом сообщает Pharmacy News.

Гильдия полагает, что можно создать список лекарств, которые могут отпускаться без рецепта с использованием установленных протоколов. Профессиональное сообщество указывает на увеличение показателей вакцинации против гриппа в аптеках. Когда-то фармацевтам в виде исключения разрешили это делать, и теперь это благоприятствует пациентам. Точно так же и отпуск лекарства без рецепта улучшит доступ для потребителей в исключительных случаях.

Подобная практика уже есть в других странах. Например, фармацевты Новой Зеландии могут выдать Calcipotriol без рецепта, если доза составляет не более 50 мкг / г (30 мг в расчете на упаковку) для взрослого пациента, страдающего псориазом в легкой или умеренной степени, ранее диагностированным врачом. В Великобритании аптеки продают Azithromycin, если они имеют право на проведение теста на хламидиоз.

Кроме того Гильдия поддерживает предложения о более широкой рекламе фармацевтических лекарств. Однако фармацевты нуждаются в соответствующей подготовке и времени, чтобы адаптироваться к увеличению спроса на рекламируемые препараты. Дело в том, что Гильдия планирует включить в каждое объявление фразу «спросите своего фармацевта». Также необходимы адекватные санкции за нарушение правил размещения рекламы лекарств.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
рецепт
Австралия
безрецептурная продажа
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29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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