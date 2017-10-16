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Genomics England будет сотрудничать с Inivata и Thermo Fisher

16.10.2017

Genomics England вступает в партнерство с ведущими биотехнологическими компаниями Inivata иThermo Fisher Scientific, цель которого – улучшить понимание рака, сообщает PharmaTimes.

В рамках пилотного проекта партнеры произведут оценку качества образцов плазмы крови и исследуют потенциал жидкой биопсии для повышения эффективности лечения и улучшения исходов заболевания.

Данное партнерство символизирует первый этап более крупного пилотного проекта, состоящего из трех этапов и нацеленного на определение пригодности образцов плазмы крови для секвенирования целого генома, оценку имеющихся технологий и проведения ранних стадий клинического исследования с использованием образцов продольного сечения.

На первом этапе компании Inivata и Thermo Fisher Scientific проанализируют около 500 образцов плазмы крови, полученных от участников проекта 100,000 Genomes компании Genomics England, не только для оценки пригодности плазмы, но и для оценки потенциала использования технологий жидкой биопсии для обнаружения мутаций в геноме человека, которые могут привести к развитию рака или помочь выявить рак.

Genomics England поделится результатами проекта с исследователями Великобритании и всего мира, что потенциально поможет в разработке менее инвазивных методов взятия проб крови, более эффективных процессов мониторинга и, в конечном итоге, обеспечит более эффективное лечение рака.

Проект 100,000 Genomes является крупнейшим в мире национальным проектом по секвенированию генома человека подобного типа. 100 тыс. геномов, полученных примерно от 70 тыс. человек – пациентов с редкими заболеваниями плюс членов их семей или пациентов с онкологическими заболеваниями, охваченных услугами Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), будут секвенированы для создания новой службы геномной медицины для NHS.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
партнерство
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11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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