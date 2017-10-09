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Лента · В мире
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FDA выдает 15 грантов на проведение клинических исследований орфанных препаратов

09.10.2017

FDA сегодня объявило о присуждении 15 новых грантов на проведение клинических исследований на общую сумму свыше 22 млн долл. в течение ближайших 4 лет для стимулирования разработки препаратов для лечения редких заболеваний, сообщает сайт WorldPharmaNews.

Гранты выданы в рамках Программы грантов на клинические исследования орфанных препаратов (Orphan Products Clinical Trials Grants Program), действующей с 1983 г.

Около 33% новых грантов предназначены для финансирования исследований онкологических препаратов с участием пациентов с редкими формами рака. Шестьдесят процентов этих исследований нацелены на лечение разрушительных форм рака, поражающих мозг и периферическую нервную систему, включая глиобластому и атипическую астроцитому. В одно из исследований включены дети в возрасте 1 года с особо агрессивной формой нейробластомы.

Другие исследования включают широкий спектр заболеваний с неудовлетворенными потребностями в лечении.

Получателями грантов на 2017 финансовый год являются следующие организации:

  • AADi, LLC (Пасифик-Палисейдс, шт. Калифорния), исследование II фазы препарата ABI-009 для лечения распространенных околососудистых опухолей из эпителиоидных клеток: около 2 млн долл. в течение 4 лет;
  • Медицинский колледж Альберта Энштейна (Бронкс, Нью-Йорк), исследование II фазы нитрита натрия для местного применения для лечения пациентов с серповидноклеточной анемией и язвой нижних конечностей: около 2 млн долл. в течение 4 лет;
  • Медицинский колледж Альберта Энштейна (Бронкс, Нью-Йорк), исследование II фазы препарата Oxytocin для лечения гиперфагии у пациентов с синдромом Прадера-Вилли: около 1,5 млн долл. в течение 3 лет;
  • Alkeus Pharmaceuticals, Inc. (Кембридж, шт. Массачусетс), исследование II фазы препарата ALK-001 для лечения болезни Штаргардта: около 250 тыс. долл. в течение 1 года;
  • CereNova, LLC (Дарем, шт. Северная Каролина), исследование IIa фазы препарата CN-105 для лечения кровоизлияния в головной мозг: около 1 млн долл. в течение 2 лет;
  • Медицинский центр Колумбийского университета (Нью-Йорк), исследование II фазы препарата Teriparatide для лечения идиопатического остеопороза у женщин в пременопаузе: около 1,9 млн долл. в течение 4 лет;
  • Медицинский центр Колумбийского университета (Нью-Йорк), исследование II фазы комбинированной схемы PLX3397 + Sirolimus для лечения злокачественных опухолей оболочек периферических нервов: 2 млн долл. в течение 4 лет;
  • Институт раковых исследований Дана-Фарбера (Бостон, шт. Массачусетс), исследование I фазы препарата SF1126 – двойного ингибитора PI3K/BRD4 – для лечения нейробластомы: 750 тыс. долл. в течение 3 лет;
  • Университет Дьюка (Дарем, шт. Северная Каролина), исследование II фазы препаратов Belatacept, Alemtuzumab и Sirolimus при пересадке почки: около 1 млн долл. в течение 3 лет;
  • Университет Джона Хопкинса (Балтимор, шт. Мэриленд), исследование IIa фазы препаратов Rifampin, Merrem и Augmentin для лечения туберкулеза легких: около 2 млн долл. в течение 4 лет;
  • Медицинский колледж Нью-Йорка (Валгалла, шт. Нью-Йорк), исследование II фазы препарата Defibrotide для профилактики осложнений у пациентов группы высокого риска с серповидноклеточной анемией после аллогенной трансплантации стволовых клеток: около 1,75 млн долл. в течение 4 лет;
  • Protalex, Inc (Флорхэм-Парк, шт. Нью-Джерси), исследование I/II фазы препарата PRTX-100 для лечения тромбоцитопенической пурпуры: около 500 тыс. долл. в течение 2 лет;
  • Институт раковых исследований им. Слоуна-Кеттеринга (Нью-Йорк), исследование II фазы комбинированной схемы MEK162 и Imatinib для лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей; 2 млн долл. в течение 4 лет;
  • Tocagen Inc. (Сан-Диего, шт. Калифорния), исследование II/III фазы комбинированной схемы Toca 511 +Toca FC по сравнению со стандартом лечения у пациентов с рецидивной глиобластомой и атипической астроцитомой: 2 млн долл. в течение 4 лет;
  • Калифорнийский университет Сан-Франциско (Сан-Франциско, шт. Калифорния), исследование II фазы липоевой кислоты для лечения почечнокаменной болезни, вызываемой образованием конкрементов из цистина: около 2 млн долл. в течение 4 лет.
Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
грант
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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