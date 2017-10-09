FDA выдает 15 грантов на проведение клинических исследований орфанных препаратов

FDA сегодня объявило о присуждении 15 новых грантов на проведение клинических исследований на общую сумму свыше 22 млн долл. в течение ближайших 4 лет для стимулирования разработки препаратов для лечения редких заболеваний, сообщает сайт WorldPharmaNews.

Гранты выданы в рамках Программы грантов на клинические исследования орфанных препаратов (Orphan Products Clinical Trials Grants Program), действующей с 1983 г.

Около 33% новых грантов предназначены для финансирования исследований онкологических препаратов с участием пациентов с редкими формами рака. Шестьдесят процентов этих исследований нацелены на лечение разрушительных форм рака, поражающих мозг и периферическую нервную систему, включая глиобластому и атипическую астроцитому. В одно из исследований включены дети в возрасте 1 года с особо агрессивной формой нейробластомы.

Другие исследования включают широкий спектр заболеваний с неудовлетворенными потребностями в лечении.

Получателями грантов на 2017 финансовый год являются следующие организации: