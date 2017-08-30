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FDA впервые одобрило принципиально новую терапию рака Novartis

30.08.2017

FDA в среду, 30 августа, дало зеленый свет методу лечения лейкемии Novartis. Как пишет Reuters.com, в Соединенных Штатах Америки впервые одобрен самый ожидаемый новый тип мощной иммунотерапии – модифицирующей ген.

Лечение, которое будет продаваться под названием Kymriah, было одобрено для пациентов в возрасте до 25 лет, у которых рецидивировало или не помогло начальное лечение острого лимфобластного лейкоза В-клеток.

Kymriah принадлежит к новому классу препаратов, называемых химерного антиген-рецептора Т-клеток, или CAR-T-терапии, которые позволеют перепрограммировать собственные иммунные клетки пациента за пределами его тела, с тем чтобы создать CAR, позволяющий охотиться на раковые клетки, которые имеют специфический антиген CD19 на поверхности.

«Мы входим в новую эпоху в медицинских инновациях с возможностью перепрограммировать собственные клетки пациента, чтобы атаковать смертельный рак», - говорится в заявлении комиссара FDA Скотта Готлиба.

Ранее на этой неделе CAR-T-терапия уже попала в фокус внимания СМИ. Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences объявила о сделке почти на 12 млрд долл., которая предполагает покупку разработчика препаратов нового поколения Kite Pharma. Акции Gilead в среду выросли на 5,5%, поскольку Kite рассматривается как очередной кандидат на получение одобрения США терапии CAR-T.

Novartis пока не объявила о затратах на терапию, но британские органы здравоохранения заявили, что цена может быть около 649 тыс. долл. США за одноразовое лечение, и она будет оправдана с учетом значительных преимуществ, сообщило издание Kaiser Health News на прошлой неделе.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
онкология
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
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