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FDA США направило предупреждение Hetero Labs

31.08.2017

FDA направило письмо-предупреждение индийской фармкомпании Hetero Labs Limited в связи с нарушениями правил GMP, выявленными на предприятии по производству готовых лекарственных форм в штате Телангана (Индия), сообщает In-Pharma Technologist.

В письме говорится о том, что FDA США проинспектировало предприятие в местечке Джадчерла Мандал в декабре прошлого года и выявило ряд серьезных нарушений современных правил GMP. Регулятор счел недостаточными усилия по расследованию случаев отклонения процессов и результатов лабораторных исследований от спецификаций, а также указал на то, что сделанные выводы не подкреплены научными данными.

В качестве примера регулятор привел невразумительное объяснение в связи с жалобой одного из клиентов компании, поступившей в феврале 2016 г. Клиент жаловался на то, что многие таблетки не прошли тест «Растворение». Другой клиент счел предоставленное объяснение неприемлемым. Письмо FDA также ссылается на то, что Hetero Labs в последующем признала, что ей не удалось выявить основную причину неудовлетворительных результатов испытания растворимости.

FDA призвало индийского фармпроизводителя усовершенствовать тест «Растворение» и предоставить подробный ретроспективный обзор всех претензий, а также результатов расследований, связанных с отклонением результатов производства и лабораторных исследований, по всей продукции, которую компания производит для рынка США.

Компании также было указано на недостатки в сфере очистки, технического обслуживания и стерилизации производственного оборудования.

Hetero Labs было дано 15 рабочих дней для подготовки подробного плана исправления выявленных нарушений.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
GMP
Индия
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Формат низкоценовых аптек исчерпывает свой потенциал
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