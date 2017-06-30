FDA создает группу по рассмотрению заявок на присвоение орфанного статуса

FDA объявило о создании группы высококвалифицированных экспертов, задачей которой станет рассмотрение скопившихся в управлении около 200 заявок на присвоение препаратам орфанного статуса, сообщает Reuters. Причем сначала будут рассматриваться более ранние заявки.

Директор FDA д-р Скотт Готтлиб заявил о намерении рассмотреть все скопившиеся заявки в течение 90 дней. Кроме того, в течение такого же срока будут рассматриваться и все новые заявки на орфанные препараты или присвоение орфанного статуса уже имеющимся ЛП.