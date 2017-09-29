 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
55

FDA совершенствует доступ к отчетам о НЛР

29.09.2017

FDA запустила новый удобный в использовании инструмент поиска, упрощающий доступ к данным по нежелательным реакциям, связанным с применением лекарственных и биологических препаратов (НЛР), - систему отчетов о нежелательных лекарственных реакциях (FDA's Adverse Event Reporting System, FAERS), сообщает сайт WorldPharmaNews.

Новая панель инструментов позволяет искать и организовывать данные по таким критериям, как лекарственный/биологический препарат, возраст пациента, тип нежелательного явления, год наступления нежелательного явления, или проводить поиск в определенном промежутке времени. Помимо того, что новая система упрощает для потребителей поиск информации о НЛР, FDA надеется, что повышение транспарентности будет способствовать поступлению более подробных и полных отчетов от потребителей, работников здравоохранения и прочих. Люди получат возможность видеть, какие отчеты получает FDA, и проводить поиск аналогичных наблюдений в базе данных.

FDA использует систему FAERS как инструмент фармаконадзора, например, для выявления новых проблем безопасности препаратов, обращающихся на рынке. Система позволяет также отслеживать выполнение производителями требований к отчетности и отвечать на информационные запросы. Оценку отчетов в системе FAERS осуществляют специалисты Центра по оценке и исследованию лекарственных средств и Центра по оценке и исследованию биопрепаратов FDA с целью мониторинга безопасности продуктов после их вывода на рынок. При выявлении с помощью системы потенциальной проблемы, связанной с безопасностью, проводится дальнейшая оценка.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
27.09.2017 PTC Therapeutics не удалось убедить FDA в эффективности препарата для лечения МДД
25.09.2017 Американский регулятор отказал J&J в одобрении противоартритного препарата sirukumab
25.09.2017 FDA издает предупреждение в связи со смертью пациентов, принимавших Ocaliva
22.09.2017 FDA предупреждает 13 интернет-компаний в связи с торговлей неодобренными препаратами
19.09.2017 «Р-Фарм» и стартапы рассказали о секретах сдачи экзамена в FDA
Метки
FDA
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения