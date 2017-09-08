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FDA приостанавливает клинические исследования препарата Opdivo

08.09.2017

FDA частично приостановило три клинических исследования иммунотерапевтического препарата Opdivo компании Bristol-Myers Squibb (BMS) после проблем, проявившихся в исследованиях препарата-конкурента, сообщает PharmaTimes.

Данное решение касается исследований CA209602 (CheckMate-602), CA209039 (CheckMate-039) и CA204142, в которых изучались комбинированные схемы лечения на основе Opdivo (nivolumab) у пациентов с рецидивной или рефрактерной множественной миеломой.

Решение FDA принято вслед за остановкой в июле трех клинических исследований препарата Keytruda (ингибитора PD-1) компании Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) после появления сообщений о том, что в группах лечения Keytruda умерло больше пациентов, чем в контрольных группах.

На вебсайте компании BMS указано, что FDA установило следующее: имеющиеся в настоящее данные исследований, не связанных с препаратом Opdivo, указывают на то, что риски лечения ингибиторами PD-1/PD-L1 + pomalidomide или lenalidomide и, возможно, ингибиторами PD-1/PD-L1 в виде монотерапии или в комбинации с другими препаратами перевешивают потенциальные выгоды для пациентов с множественной миеломой. Там же сообщается о неуклонном стремлении компании улучшать исходы для пациентов с данным заболеванием и работать в тесном контакте с FDA над решением вопросов, вызывающих опасения.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
Bristol-Myers Squibb
Компании
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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