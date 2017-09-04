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FDA принимает меры по усилению инспекций фармпроизводств

04.09.2017

FDA принимает меры по усилению надзора в области фармацевтического производства. Как пишет livemint.com, эти действия могут побудить на индийских производителей лекарств приложить больше усилий для улучшения стандартов качества.

В официальном блоге от 31 августа комиссар FDA США Скотт Готлиб сказал, что производство наркотиков становится все более сложным и глобальным, требуя от агентства пересмотреть контроль над этими задачами, чтобы повысить его эффективность и охват. Для достижения этой цели FDA реструктурирует свою деятельность на местах.

В частности, два подразделения FDA – Центр по оценке лекарственных средств и исследованиям США и Управление по регулированию в области пищевых продуктов и медикаментов регулированию – заключат новое соглашение о полной интеграции программ анализа лекарств с оценками и инспекциями производственных объектов. Это соглашение обеспечит согласование между полевыми специалистами FDA и его экспертным персоналом, сказал Готлиб.

По словам генерального секретаря Индийского фармацевтического альянса Дилипа Джи Шаха, новые меры повысят эффективность агентства США, но это может также означать более строгие проверки фармацевтических компаний.

Глобальный главный финансовый директор Cipla Кедар Упадхи ожидает, что интеграция подразделений FDA будет позитивной для компаний.

На Индию приходится более 40% дженериков, поставляемых в США. Количество инспекций выросло с 108 в 2009 году до 290 в 2015 году. Индия имеет самое высокое число утвержденных FDA заводов за пределами США, сегодня это 572 площадки.

За последние семь-восемь лет многие компании получили предупреждающие письма от FDA с указанием нарушения существующих стандартов GMP. Издание напоминает, что Sun Pharma и Dr. Reddy's Laboratories ранее в течение двух лет не смогли в полной мере решить проблемы, указанные FDA в предупреждающих письмах для некоторых из их важных производственных объектов.

Индийские фармацевтические компании должны придерживаться целостного подхода к повышению стандартов качества, вместо того, чтобы уделять слишком много внимания совершенствованию документации и должны учиться на ошибках друг друга, сказал ранее Аяз Хуссейн, старший советник KPMG India.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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FDA
GMP
Индия
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24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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