FDA принимает меры по усилению дженериковой конкуренции и снижению цен на лекарства

FDA принимает меры по увеличению количества дженериковых препаратов на рынке для расширения доступности к ЛП и недопущения резкого повышения цен на лекарства, пишет The Associates Press.

Аналоги обычно намного дешевле оригинальных препаратов. Но недавние нашумевшие случаи резкого повышения цен доказывают, что на фоне отсутствия конкуренции и нехватки некоторых лекарств ряд фармкомпаний взвинтили цены на дженерики и более старые оригинальные препараты.

Самыми яркими примерами являются повышение цен на автоинжектор для применения при анафилактическом шоке EpiPen в 5 раз компанией Mylan и на препарат для лечения токсоплазмоза Daraprim более чем на 5000% (с 13,50 до 750 долл. за таблетку) компанией Turing Pharmaceuticals.

Новый руководитель GDA д-р Скотт Готтлиб заявил, что цены на лекарства являются приоритетным направлением для управления. Он отметил, что FDA сделает все для усиления конкуренции, поскольку не имеет полномочий непосредственно регулировать цены.

В частности, FDA намерено отдавать приоритет рассмотрению дженериков того или иного бренда до тех пор, пока на рынке не появятся, по меньшей мере, три аналога. При наличии трех дженериков цена на оригинал обычно резко падает на 85%.

Кроме того, управление опубликовало первый перечень брендированных препаратов, потерявших патентную защиту, но еще не имеющих аналогов. По мнению д-ра Готтлиба, это послужит стимулом для дженериковых компаний.

На 18 июля текущего года в FDA назначено совещание, на котором планируется обсудить возможные изменения правил одобрения дженериков, поскольку существующие правила позволяют некоторым компаниям-оригинаторам платить производителям дженериков за задержку вывода аналогов на рынок (pay-for-delay deals).