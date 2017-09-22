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FDA предупреждает 13 интернет-компаний в связи с торговлей неодобренными препаратами

22.09.2017

Тринадцать компаний получили письма-предупреждения от FDA США в связи с продажей неодобренных и неверно маркированных фармпрепаратов через Интернет, сообщает In-Pharma Technologist.

Письма были направлены 19 сентября Центром по оценке и изучению лекарственных препаратов (CDER) FDA 13 интернет-компаниям с призывом «прекратить нарушающие законодательство продажи лекарственных препаратов потребителям США». Под «раздачу» попали следующие компании: 247Med, PharmCash, GlavMed, Wordwide Drug Store, Medicina Mexico, Rx-Partners, Bulk2USA, CanAmerica Global, American Pharmacy Group, MediPK, Pharmempire, HA Stores Ltd и MyRXCash.

В каждом письме FDA приводит примеры неодобренных препаратов; так, семь из указанных компаний предлагали американским покупателям хлорамфеникол для приема внутрь, тогда как данная лекарственная форма была недоступна в США с 1991 г. из-за связанных с приемом препарата случаев апластической анемии.

Среди несанкционированных был упомянут также инъекционный препарат эпинефрина Allerject компании Sanofi. В США он продавался под торговым наименованием Auvi-Q, но в 2015 г. его производство было прекращено из-за подозреваемых неполадок в работе инъекционного устройства, а на следующий год Sanofi вывела препарат с рынка, вернув права на него своему партнеру Kaleo.

Были приведены также примеры неодобренных и неверно маркированных опиоидных препаратов, включая tramadol, hydrocodone, codeine и ibuprofen.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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FDA
предупреждение
Фармвестник-ТВ
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20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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