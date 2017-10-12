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FDA отказало компании AcelRx в одобрении препарата Dsuvia

12.10.2017

Акции американской фармацевтической компании AcelRx Pharmaceuticals подешевели на 69% после того, как FDA не одобрило препарат для лечения острых болей Dsuvia (sufentanil) в форме сублинвальных таблеток для рассасывания, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметил исполнительный директор AcelRx Винсент Анготти, в компании надеются, что ей удастся выполнить все рекомендации регулятора, обозначенные в полном ответном письме, и направить повторную заявку на одобрение препарата именно в этой форме.

FDA рекомендовало компании провести дополнительные исследования безопасности у почти 50% участников клинических исследований. Кроме того, регулятор рекомендовал AcelRx обратить внимание на способ применения препарата через аппликатор разовых доз, что избежать возможного крошения таблетки.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
одобрение
отказ
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Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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