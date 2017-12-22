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FDA одобряет Steglatro – четвертый на рынке ингибитор SGLT2

22.12.2017

В одном из наиболее быстрорастущих классов противодиабетических препаратов появился новый игрок – Steglatro, ингибитор SGLT2 компаний Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) и Pfizer, сообщает FiercePharma. Когда он появится на рынке в январе 2018 г., ему придется отвоевывать долю у хорошо окопавшихся конкурентов.

FDA одобрило Steglatro (ertugliflozin) наряду с двумя комбинированными вариантами: Steglujan, в котором Steglatro используется в комбинации с известным противодиабетическим препаратом Januvia от Merck; и Segluromet – комбинация metformin плюс Steglaro. Одобрение основано на данных ряда клинических исследований, в одном из которых комбинацию Steglatro + Januvia напрямую сравнивали с Januvia в качестве монотерапии.

Merck и Pfizer рассчитывают на то, что данные этих исследований и особенно данные исследования комбинации Steglatro + Januvia помогут им завоевать на свою сторону плательщиков и врачей, уже знакомых с тремя обращающимися на рынке ингибиторами SGLT2, с которыми предстоит конкурировать Steglatro.

Этими конкурентами являются Jardiance компаний Eli Lilly и Boehringer Ingelheim – первый противодиабетический препарат, продемонстрировавший благоприятное воздействие на сердечную деятельность и одобренный FDA для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений; Invokana компании Johnson & Johnson – первый на рынке ингибитор SGLT2 (объем продаж в 2016 г. – 1,27 млрд. долл.); и Farxiga компании AstraZeneca, преимущественно доминирующий в сегменте ингибиторов SGLT2 некоторых европейских стран.

Merck и Pfizer работают над тем, чтобы обеспечить успешную конкуренцию новому препарату и его комбинированной версии Steglujan. Januvia – явный лидер в сегменте ингибиторов DPP-4, и у Merck есть все основания поддерживать конкурентоспособность Januvia в меняющемся тренде назначения препаратов. В начале этого года в исследовании применения ertugliflozin в комбинации с другими препаратами в качестве терапии первой линии были получены некоторые данные в пользу Steglujan: у пациентов, принимавших Steglatro в минимальной дозе (5 мг) в комбинации с Januvia, наблюдалось снижение уровня гемоглобина A1C на 1,6% по сравнению с 0,4% в группе плацебо.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
одобрение
Компании
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
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