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Лента · В мире
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Препарат для лечения боли в колене при остеоартрите Zilretta одобрен в США

09.10.2017

В минувшую пятницу американская фармкомпания Flexion Therapeutics объявила о получении одобрения FDA по препарату Zilretta – модифицированной форме кортикостероида triamcinolone, сообщает сайт FirstWord Pharma. Это – первый и единственный препарат для внутрисуставных инъекций с пролонгированным высвобождением для лечения боли в колене при остеоартрите.

По словам генерального директора компании Майкла Клеймана, неопиоидная терапия может стать потенциально инновационной для более чем 5 млн пациентов в год, получающих внутрисуставные инъекции для лечения боли в колене при остеоартрите. На этих новостях акции компании выросли на 18%.

Одобрение препарата, известного также как FX006, основано на данных клинического исследования поздней стадии с участием 484 пациентов с остеоартритом коленного сустава. По результатам исследования, у пациентов, получавших лечение препаратом Zilretta, в котором реализована микросферная технология Flexion для купирования боли на 12 недель, наблюдалось более значительное облегчение боли, меньшая скованность и улучшение функций суставов по сравнению с группой плацебо и группой субъектов, которым вводили стероид с немедленным высвобождением.

Производитель отметил, что в инструкцию по медицинскому применению Zilretta также включены данные клинического исследования II фазы в параллельных группах, в котором изучали концентрацию глюкозы в крови пациентов с диабетом 2 типа. По словам автора исследования Стивена Рассела, оно продемонстрировало способность Zilretta избегать резких всплесков уровня глюкозы в крови, наблюдаемых при применении кортикостероидов у пациентов с остеоартритом коленного сустава и диабетом 2 типа.

По прогнозу аналитика Northland Capital Markets Карла Бёрнса, потенциальные пиковые продажи Zilretta могут превысить 750 млн долл. В то же время аналитик Wells Fargo Дэвид Мэрис предположил, что препарат, одобренный FDA по сокращенной процедуре, обладает потенциалом для изменения правил игры в сегменте лечения боли в колене при остеоартрите.

В начале этого года ходили слухи о том, что Sanofi, продвигающая на рынке инъекционный препарат для лечения боли в колене при остеоартрите Synvisc-One (hylan G-F 20), направило необязывающее предложение о выкупе Flexion по цене, потенциально превышающей 1 млрд долл.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
одобрение
Фармвестник-ТВ
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06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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