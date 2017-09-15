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FDA одобрило первый в США биосимиляр для лечения рака

15.09.2017

FDA одобрило препарат Mvasi (bevacizumab-awwb) компании Amgen, валяющийся биосимиляром препарата Avastin (bevacizumab), разработанного Roche, сообщает FirstWord Pharma. Как и оригинальный препарат, Mvasi предназначен для лечения различных форм онкозаболеваний, в частности несквамозного немелкоклеточного рака легких, метастатического колоректального рака, глиобластомы, метастатической почечно-клеточной карциномы и рака шейки матки. Это первый биосимиляр для лечения онкозаболеваний, одобренный американским регулятором.

В FDA отметили, что в инструкции к Mvasi, как и в инструкции к Avastin, размещено предупреждение о возможном развитии серьезных побочных эффектов, в т.ч. перфорации стенок желудочно-кишечного тракта, кровоизлияния, включая легочные кровотечения/кровохарканье, вагинальные кровотечения.

Решение американского регулятора основано на результатах клинических исследований Mvasi. При этом в FDA подчеркивают, что биосимиляр и оригинальный препарат не являются взаимозаменяемыми.

В 2016 г. объем продаж Avastin составил 6,7 млрд долл.

По мнению экспертов американской компании по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM) Express Scripts, применение биосимиляра Avastin позволит американскому бюджету сэкономить 250 млрд долл. в течение 10 лет.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
Avastin
одобрение
биоаналоги
Компании
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
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12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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