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FDA одобрило обновленную версию препарата Lyrica

13.10.2017

Компания Pfizer объявила о получении одобрения FDA на новую версию препарата Lyrica с пролонгированным высвобождением, сообщает FiercePharma. Производитель принял меры к защите одного из своих бестселлеров, готовясь к наступлению дженериковых конкурентов.

В распространенном в минувший четверг пресс-релизе Pfizer указано, что препарат Lyrica CR в форме таблеток для приема 1 раз в сутки одобрен для лечения боли, вызванной опоясывающим герпесом или диабетической периферической нейропатией, хотя, в отличие от оригинальной формулы Lyrica, он не предназначен для лечения фибромиалгии. По словам представителя компании, новая версия будет доступна в январе 2018 г.

Одобрение со стороны регулятора может помочь Pfizer расположить к себе пациентов, в настоящее время принимающих Lyrica, с тем чтобы они применяли новую версию препарата. Более полудюжины производителей дженериков имеют предварительные одобрения своих препаратов, которые рассчитаны на прием 2-3 раза в сутки.

Срок действия патента на препарат Lyrica в США заканчивается в декабре следующего года. Представитель Pfizer особо подчеркнул, что это не затронет вновь одобренную версию препарата.

Переключение пациентов на версии ключевых препаратов более длительного действия – испытанная стратегия фармкомпаний перед лицом дженерикового наступления, к которой прибегают многие из них.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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