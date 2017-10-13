FDA одобрило обновленную версию препарата Lyrica

Компания Pfizer объявила о получении одобрения FDA на новую версию препарата Lyrica с пролонгированным высвобождением, сообщает FiercePharma. Производитель принял меры к защите одного из своих бестселлеров, готовясь к наступлению дженериковых конкурентов.

В распространенном в минувший четверг пресс-релизе Pfizer указано, что препарат Lyrica CR в форме таблеток для приема 1 раз в сутки одобрен для лечения боли, вызванной опоясывающим герпесом или диабетической периферической нейропатией, хотя, в отличие от оригинальной формулы Lyrica, он не предназначен для лечения фибромиалгии. По словам представителя компании, новая версия будет доступна в январе 2018 г.

Одобрение со стороны регулятора может помочь Pfizer расположить к себе пациентов, в настоящее время принимающих Lyrica, с тем чтобы они применяли новую версию препарата. Более полудюжины производителей дженериков имеют предварительные одобрения своих препаратов, которые рассчитаны на прием 2-3 раза в сутки.

Срок действия патента на препарат Lyrica в США заканчивается в декабре следующего года. Представитель Pfizer особо подчеркнул, что это не затронет вновь одобренную версию препарата.

Переключение пациентов на версии ключевых препаратов более длительного действия – испытанная стратегия фармкомпаний перед лицом дженерикового наступления, к которой прибегают многие из них.