FDA одобрило новый антибиотик для лечения острых бактериальных инфекций кожи и кожных структур Baxdela (delafloxacin), разработанный частной фармацевтической компанией Melinta Therapeutics, сообщает Reuters. Препарат предназначен для терапии инфекций, вызванных различными бактериями, в т.ч. метициллин-резистентным стафилококком (MRSA).

Baxdela относится к антибиотикам широкого спектра действия, известным как фторхинолоны. Препарат может применяться как в инъекционной, так и пероральной форме.

В ходе клинических исследований Baxdela оказался не менее эффективным, чем комбинация vancomycin/aztreonam. Первый препарат применяется для лечения серьезных грамположительных инфекций, второй – для лечения грамотрицательных инфекций.

По прогнозам Melinta Therapeutics, около 40% из 3 млн пациентов госпитализированных с острыми бактериальными инфекциями кожи и кожных структур, получают комбинированную терапию, в основном vancomycin/aztreonam.