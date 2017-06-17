FDA одобрило конкурента EpiPen

FDA одобрило препарат компании Adamis Pharmaceuticals Corp., предназначенный для применения при тяжелых аллергических реакциях, пишет Reuters. Сообщается, что данное лекарственное средство составит конкуренцию автоинжектору EpiPen, производством которого занимается голландская фармкомпания Mylan.

Препарат будет продаваться под торговым наименованием Symjepi. Представители Adamis заявили о том, что он представляет собой более дешевую альтернативу лекарственному средству голландского фармпроизводителя.

Среди других аналогов EpiPen - автоинжектор Adrenaclick производства американской фармацевтической компании Impax Laboratories Inc. и Auvi-Q американского производителя Kaleo Inc.