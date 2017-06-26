FDA одобрило комбинацию Tafinlar/Mekinis для лечения немелкоклеточного рака легкого

FDA одобрило комбинацию препаратов Tafinlar и Mekinis швейцарской фармкомпании Novartis для лечения метастатического немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) у пациентов с мутацией BRAF V600E, сообщает PharmaTimes.

Эффективность и безопасность комбинации были доказаны в ходе клинических исследований с участием пациентов с поздней стадией заболевания. Частота объективного ответа на терапию составила 61%.

Наиболее распространенными побочными эффектами были повышение температуры, тошнота, рвота, появление периферического отека, диарея и др.