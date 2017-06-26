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FDA одобрило комбинацию Tafinlar/Mekinis для лечения немелкоклеточного рака легкого

26.06.2017

FDA одобрило комбинацию препаратов Tafinlar и Mekinis швейцарской фармкомпании Novartis для лечения метастатического немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) у пациентов с мутацией BRAF V600E, сообщает PharmaTimes.

Эффективность и безопасность комбинации были доказаны в ходе клинических исследований с участием пациентов с поздней стадией заболевания. Частота объективного ответа на терапию составила 61%.

Наиболее распространенными побочными эффектами были повышение температуры, тошнота, рвота, появление периферического отека, диарея и др.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
одобрение
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
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