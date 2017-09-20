FDA одобрило ингаляционный препарат Trelegy Ellipta компании GlaxoSmithKline (GSK), пиковый объем продаж которого, по оценкам аналитиков, превысит 1 млрд долл., сообщает FiercePharma.

Готовясь к конкуренции дженериков в отношении препарата Advair, который является лидером продаж компании, GSK добилась одобрения FDA на препарат для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) Trelegy Ellipta, созданного по системе «три в одном». Это – новейший продукт в линейке пульмонологических препаратов GSK, который, как ожидается, сможет компенсировать часть потерь от продаж нынешнего блокбастера в связи с наступлением дженериков.

Новый ингаляционный препарат, который, по информации от самой компании, будет выведен на рынок США «в ближайшее время», – это первая формула «три в одном», одобренная в США. По словам аналитика компании Evercore ISI Джоша Шиммера, таким образом пациенты получат «более удобную схему дозирования».

Формула «три в одном» означает содержание трех средств для лечения ХОБЛ в одном ингаляторе: B2-агониста длительного действия, м-холиноблокатора длительного действия и стероида. Новый препарат GSK содержит vilanterol, umeclidinium и fluticasone furoate. До его одобрения пациентам, которым требовалось введение всех трех препаратов, приходилось использовать несколько ингаляторов.

Аналитики из компании Jefferies прогнозируют максимальный объем продаж Trelegy Ellipta в размере 1,5 млрд долл.