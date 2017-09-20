 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
69

FDA одобрило ингаляционный препарат Trelegy Ellipta

20.09.2017

FDA одобрило ингаляционный препарат Trelegy Ellipta компании GlaxoSmithKline (GSK), пиковый объем продаж которого, по оценкам аналитиков, превысит 1 млрд долл., сообщает FiercePharma.

Готовясь к конкуренции дженериков в отношении препарата Advair, который является лидером продаж компании, GSK добилась одобрения FDA на препарат для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) Trelegy Ellipta, созданного по системе «три в одном». Это – новейший продукт в линейке пульмонологических препаратов GSK, который, как ожидается, сможет компенсировать часть потерь от продаж нынешнего блокбастера в связи с наступлением дженериков.

Новый ингаляционный препарат, который, по информации от самой компании, будет выведен на рынок США «в ближайшее время», – это первая формула «три в одном», одобренная в США. По словам аналитика компании Evercore ISI Джоша Шиммера, таким образом пациенты получат «более удобную схему дозирования».

Формула «три в одном» означает содержание трех средств для лечения ХОБЛ в одном ингаляторе: B2-агониста длительного действия, м-холиноблокатора длительного действия и стероида. Новый препарат GSK содержит vilanterol, umeclidinium и fluticasone furoate. До его одобрения пациентам, которым требовалось введение всех трех препаратов, приходилось использовать несколько ингаляторов.

Аналитики из компании Jefferies прогнозируют максимальный объем продаж Trelegy Ellipta в размере 1,5 млрд долл.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
14.09.2017 Эксперты FDA единогласно рекомендовали одобрить вакцину Shingrix
14.09.2017 Alvogen подала иск о банкротстве ЗАО «Роста»
04.09.2017 Вилантерол/ флутиказона фуроат доказал эффективность в инновационном клиническом исследовании
23.08.2017 GlaxoSmithKline вступает в альянс с Alibaba для захвата китайского рынка вакцин против ВПЧ
07.08.2017 GlaxoSmithKline не исключает возможность покупки United Therapeutics
Метки
GlaxoSmithKline
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
18.09 — 20.09 II Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения