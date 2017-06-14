Европейский регулятор одобрил приобретение Actelion компанией Johnson&Johnson c определенными условиями

Европейский антимонопольный регулятор одобрили приобретение американской фирмой Johnson&Johnson швейцарской фармкомпании Actelion с определенными условиями, сообщает Reuters.

Actelion и Johnson&Johnson разрабатывают препараты для лечения бессонницы. Европейская комиссия заявила о том, что компании должны продолжить работу над этими лекарственными средствами независимо друг от друга, чтобы избежать ограничения конкуренции.

Исследования, проводимые Actelion, продолжит новая компания Idorsia, 32% которой принадлежат Johnson&Johnson. Однако Комиссия сообщила о том, что доля Johnson&Johnson должна составить менее 10% (или 16%, если компания не будет крупнейшим акционером). Кроме того, Johnson&Johnson не сможет назначать членов совета директоров Idorsia.

В январе 2017 г. Johnson&Johnson объявила о приобретении Actelion за 30 млрд долл.