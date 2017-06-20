Европейский биотех встречает Data MATRIX

В июне 2017 года команда Data MATRIX открыла представительство в Мюнхене. Компания также присоединилась к Баварскому биотехнологическому кластеру.

«На российском рынке Data MATRIX занимается обработкой клинических данных уже 8 лет. За это время мы успели провести много проектов для большей части локальных фармацевтических компаний и контрактных исследовательских организаций. От своих клиентов, представляющих в России международных лидеров отрасли, мы знаем, что наши продукты уже ждут за пределами родного региона. Мюнхен был выбран отправной точкой как центр биотехнологической инфраструктуры Европы. Среди резидентов Баварского кластера мы рассчитываем найти будущих партнеров Data MATRIX, а новый офис значительно облегчит взаимодействие с зарубежными клиентами», – комментирует генеральный директор компании Иван Добромыслов.

Своим новым клиентам Data MATRIX предложит все имеющиеся продукты и услуги компании, а также новое комплексное решение для управления клиническим исследованием CTMS, с которым российские пользователи ознакомились на презентации компании, недавно прошедшей в Москве.

В конце 2016 года Data MATRIX объявила об инвестициях Фонда развития интернет-инициатив и венчурного фонда Primer Capital, которые будут использованы для развития проекта и выхода на зарубежные рынки.

Data MATRIX предоставляет полный спектр услуг по сбору и обработке данных клинических исследований, используя самостоятельно разработанное полностью валидированное приложение MATRIX EDC/IWRS. Команда работает с исследованиями I-IV фаз и наблюдательными программами. С продуктами Data MATRIX шесть из ТОП-10 фармацевтических компаний сократили издержки на научно-исследовательскую деятельность до 15%. Сотрудники компании входят в профессиональные сообщества специалистов по работе с клиническими данными CDISC, дата-менеджеров ACDM, SCDM, биостатистиков ISBC и медицинских писателей EMWA, AMWA.