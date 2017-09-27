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Еврокомиссия одобряет препарат Symtuza компании Janssen

27.09.2017

Компания Janssen-Cilag International получила от Еврокомиссии одобрение применения препарата Symtuza (darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide) в форме таблеток для приема 1 раз в сутки у пациентов, инфицированных ВИЧ-1, сообщает PharmaTimes.

Это – единственный препарат на основе дарунавира в форме единой таблетки, показанный для лечения ВИЧ-1-инфекции у взрослых и подростков с 12 лет. Схемы терапии с использованием нескольких действующих веществ в одной таблетке способствуют повышению приверженности лечению и снижают лекарственную нагрузку примерно у 1 млн человек в ЕС, живущих с ВИЧ.

Darunavir – один из наиболее широко применяемых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции благодаря его способности контролировать ВИЧ и препятствовать развитию резистентности. Схема лечения в форме единой таблетки (STR) для приема 1 раз в сутки включает комбинацию в фиксированной дозе следующих действующих веществ: darunavir 800 мг, cobicistat 150 мг и emtricitabine/tenofovir alafenamide 200 мг/10 мг.

В настоящее время продолжается программа исследований III фазы, в которых изучают эффективность и безопасность указанной комбинации, но одобрение получено на основании результатов исследования, показавшего биоэквивалентность STR комбинированному введению отдельных действующих веществ и ее хорошую переносимость.

Опорное клиническое исследование III фазы EMERALD показало, что STR для приема 1 раз в сутки обеспечивает высокую степень супрессии виремии через 24 недели у ВИЧ-1-положительных взрослых, у которых удалось добиться подавления вируса, и которые переключились со стандартной схемы лечения «усиленный ингибитор протеазы + tenofovir/emtricitabine».

Поставщиком действующих веществ cobicistat, emtricitabine и tenofovir alafenamide является Gilead Sciences, но Janssen отвечает за производство, регистрацию, дистрибуцию и коммерциализацию данной STR в рамках мирового лицензионного соглашения.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Janssen
Фармвестник-ТВ
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26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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