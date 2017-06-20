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Еврокомиссия одобрила биосимиляр препарата MabThera

20.06.2017

Швейцарская фармацевтическая компания Sandoz (дженериковое подразделение Novartis) объявила о том, что Европейская комиссия одобрила биосимиляр препарата MabThera (rituximab), сообщает FirstWordPharma. Оригинальное лекарственное средство производится швейцарской фармкомпанией Roche.

Rixathon одобрен для применения по тем же показаниям, что и оригинальный препарат, в том числе для терапии неходжкинской лимфы, хронического лимфоцитарного лейкоза и ревматоидного артрита. В результате клинических исследований выяснилось, что Rixathon эквивалентен оригиналу по безопасности и эффективности.

В феврале в Европе был зарегистрирован препарат Truxima южнокорейской фармацевтической компании Celltrion, также являющийся биосимиляром MabThera.

В прошлом году объем продаж MabThera cоставил 7,3 млрд долл.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
одобрение
антибиотики
EMA
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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