Еврокомиссия одобрила биосимиляр препарата MabThera

Швейцарская фармацевтическая компания Sandoz (дженериковое подразделение Novartis) объявила о том, что Европейская комиссия одобрила биосимиляр препарата MabThera (rituximab), сообщает FirstWordPharma. Оригинальное лекарственное средство производится швейцарской фармкомпанией Roche.

Rixathon одобрен для применения по тем же показаниям, что и оригинальный препарат, в том числе для терапии неходжкинской лимфы, хронического лимфоцитарного лейкоза и ревматоидного артрита. В результате клинических исследований выяснилось, что Rixathon эквивалентен оригиналу по безопасности и эффективности.

В феврале в Европе был зарегистрирован препарат Truxima южнокорейской фармацевтической компании Celltrion, также являющийся биосимиляром MabThera.

В прошлом году объем продаж MabThera cоставил 7,3 млрд долл.