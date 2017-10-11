Эрик Харган назначен врио министра здравоохранения и социального обеспечения США

Президент США Дональд Трамп назначил Эрика Харгана временно исполняющим обязанности министра здравоохранения и социального обеспечения (HHS), сообщает Reuters. Бывший чиновник министр Том Прайс ушел в отставку из-за разногласий по поводу его дорожных расходов.

Ранее Эрик Харган занимал должность замминистра HHS. Он входил в команду переходного периода Дональда Трампа, где отвечал за назначения в области здравоохранения.

Глава FDA Скотт Готтлиб, который рассматривается в качестве преемника Тома Прайса, заявил, что он на своем месте.