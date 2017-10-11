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Эрик Харган назначен врио министра здравоохранения и социального обеспечения США

11.10.2017

Президент США Дональд Трамп назначил Эрика Харгана временно исполняющим обязанности министра здравоохранения и социального обеспечения (HHS), сообщает Reuters. Бывший чиновник министр Том Прайс ушел в отставку из-за разногласий по поводу его дорожных расходов.

Ранее Эрик Харган занимал должность замминистра HHS. Он входил в команду переходного периода Дональда Трампа, где отвечал за назначения в области здравоохранения.

Глава FDA Скотт Готтлиб, который рассматривается в качестве преемника Тома Прайса, заявил, что он на своем месте.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
назначение
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06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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