Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат Kevzara (sarilumab), разработанный французской фармкомпанией Sanofi и американской Regeneron Pharmaceuticals, сообщает Pharma Times.

Лекарственное средство было одобрено для лечения взрослых пациентов с умеренной и тяжелой формами ревматоидного артрита.

В ходе III фазы клинических исследований у пациентов, проходивших терапию Kevzara, наблюдалось клинически значимое уменьшение симптомов заболевания.

В феврале текущего года препарат был одобрен в Канаде.

FDA изначально отказалось одобрить Kevzara из-за производственных проблем на предприятии Sanofi Le Trait, где осуществлялись заключительные стадии производства, однако в мае 2017 г. американский регулятор все-таки зарегистрировал лекарственное средство.