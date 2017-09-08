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Eli Lilly сократит 3,5 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации

08.09.2017

В условиях усиливающегося давления в сегменте терапии диабета компания Eli Lilly последней из фармгигантов проводит крупную реорганизацию, сообщает FiercePharma. В минувший четверг компания объявила о планах сокращения 3,5 тыс. рабочих мест к концу года для достижения ежегодной экономии 500 млн долл.

По словам представителя компании, ожидается, что большинство увольнений будет осуществлено в рамках действующей в США программы досрочного выхода на пенсию.

Еще одним источником экономии средств станет закрытие части предприятий и исследовательских центров. Планируется закрыть исследовательские центры в шт. Нью-Джерси (США) и Шанхае (Китай) и провести консолидацию активов в целом. Планируется также перенести производство ветеринарных препаратов с площадки в Ларчвуде, штат Айова, на действующее предприятие в Форт-Додже в том же штате.

Ожидается, что расходы на закрытие площадок, выходные пособия и пенсионную программу составят 1,2 млрд долл. до налогообложения, или 80 центов на акцию после налогообложения, что повлияет на прогноз прибыли на акцию на этот год. Половина сэкономленных средств будет направлена на улучшение структуры затрат фармпроизводителя, а другую половину компания планирует реинвестирования в вывод на рынок новых препаратов и НИР.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
реорганизация
увольнение
Eli Lilly
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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