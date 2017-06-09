Eli Lilly приобретает у KeyBioscience права на ряд препаратов для лечения метаболических заболеваний

Американский фармпроизводитель Eli Lilly приобретает у KeyBioscience права на ряд экспериментальных препаратов для лечения диабета 2 типа и других метаболических заболеваний, cообщает FiercePharma.

По условиям соглашения, Eli Lilly сделает KeyBioscience авансовый платеж в размере 55 млн долл. Кроме того, KeyBioscience имеет право на получение поэтапных платежей и роялти с продаж.

Среди препаратов, которые приобретает Eli Lilly - экспериментальный двойной агонист рецепторов амилина и кальцитонина KBP-042. В настоящее время лекарственное средство проходит II фазу клинических исследований.

KeyBioscience является подразделением датской Nordic Bioscience.