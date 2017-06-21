Эксперты впервые прогнозируют снижение глобального объема продаж лекарств

Впервые за 10 лет эксперты Evaluate Pharma прогнозируют снижение глобального объема продаж лекарственных средств в 2022 г. на фоне ценового давления на американских рынках ключевых ЛП, сообщает Reuters.

По прогнозу экспертов, в 2022 г. глобальный объем продаж лекарств составит 1,06 трлн долл., а не 1,12 трлн долл., как прогнозировалось годом ранее. В первый раз в истории прогнозов Evaluate Pharma более новый прогноз оказался ниже предыдущего.

Как отметил руководитель отдела прогнозов Evaluate Pharma Антонио Иерволино, начинает сказываться политическое и общественное недовольство ценами на новые и устоявшиеся препараты.

Еще одним фактором снижения прогноза он назвал несоответствующие ожиданиям объемы продаж некоторых новых препаратов, в т.ч. инъекционных гипохолестеринемических средств Repatha и Praluent, разработанных американской Amgen и французской Sanofi соответственно.

Эксперты Evaluate Pharma полагают, что за лидерство по объему продаж в 2022 г. поборются американская Pfizer и швейцарские Novartis и Roche. При этом, считают они, небольшое преимущество будет у Novartis.