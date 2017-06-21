 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
115

Эксперты впервые прогнозируют снижение глобального объема продаж лекарств

21.06.2017

Впервые за 10 лет эксперты Evaluate Pharma прогнозируют снижение глобального объема продаж лекарственных средств в 2022 г. на фоне ценового давления на американских рынках ключевых ЛП, сообщает Reuters.

По прогнозу экспертов, в 2022 г. глобальный объем продаж лекарств составит 1,06 трлн долл., а не 1,12 трлн долл., как прогнозировалось годом ранее. В первый раз в истории прогнозов Evaluate Pharma более новый прогноз оказался ниже предыдущего.

Как отметил руководитель отдела прогнозов Evaluate Pharma Антонио Иерволино, начинает сказываться политическое и общественное недовольство ценами на новые и устоявшиеся препараты.

Еще одним фактором снижения прогноза он назвал несоответствующие ожиданиям объемы продаж некоторых новых препаратов, в т.ч. инъекционных гипохолестеринемических средств Repatha и Praluent, разработанных американской Amgen и французской Sanofi соответственно.

Эксперты Evaluate Pharma полагают, что за лидерство по объему продаж в 2022 г. поборются американская Pfizer и швейцарские Novartis и Roche. При этом, считают они, небольшое преимущество будет у Novartis.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
31.05.2017 К 2021 г. объем глобального дженерикового рынка увеличится вдвое
18.05.2017 TOP15 дженериковых компаний по объему продаж в 2016 г.
15.05.2017 Благодаря стабильной экономике к 2021 г. объем фармрынка Германии достигнет 86,3 млрд долл.
19.04.2017 MSF попросила инвесторов Pfizer и GSK о помощи в снижении цен на пневмококковые вакцины
10.04.2017 ФАС: минимальная экономия от снижения цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции составит более 63 млн рублей
Метки
снижение
объем продаж
прогноз
лекарственные средства
Компании
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
21.06 Вебинар «Новые подходы и методы планирования производства в фармацевтике»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения