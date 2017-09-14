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Эксперты: производители ряда блокбастеров могут последовать примеру Allergan

14.09.2017

Несмотря на то, что в социальных сетях многие ругают ирландскую фармкомпанию Allergan за лицензионное соглашение с индейским племенем могавков из резервации Сент-Реджис в отношении патентных прав на офтальмологический препарат Restsis, аналитики полагают, что эта тактика будет распространяться, пишет FiercePharma.

По их мнению, одним из наиболее вероятных кандидатов на подобное соглашение является пневмококковая вакцина Prevnar 13 компании Pfizer, патенты на которую также находятся под угрозой.

В 2016 г. объем продаж вакцины составил 5,7 млрд долл.

Эксперт финансово-инвестиционной компании Motley Fool Кит Спайтс считает, что лицензионное соглашение с индейцами будет большой удачей для Pfizer.

В аналитической записке инвесторам эксперт консалтинговой компании Evercore ISI Умер Раффат отметил, что кроме Pfizer воспользоваться услугами коренного населения США в области защиты патентных прав могут компании Eli Lilly с препаратом Alimta и Amgen с препаратом Enbrel. Он также не исключает и участия в подобных соглашениях компании AbbVie в случае реальной угрозы появления биоаналогов препарата Humira.

Несколько дней назад Allergan согласилась передать патентные права на препарат Restasis племени могавков и получить от него эксклюзивную лицензию на его продажу. Компания надеется защитить свои права интеллектуальной собственности на препарат перед Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США (PTO), воспользовавшись суверенным иммунитетом американских аборигенов.

Критики обвиняют Allergan в корыстном использовании прав коренного населения. Между тем, многие эксперты называют тактику компании инновационной.

По словам исполнительного директора Allergan Брента Сондерса, компания пошла на передачу патентных прав индейцам, чтобы избежать дублирования рассмотрения патентного спора в отношении Restasis в федеральном суде и PTO. Кстати, добавил он, соглашение с могавками на рассмотрение дела в федеральном суде не распространяется.

Аналитик Evercore ISI Джош Шиммер считает, что примеру Allergan последуют многие биофармацевтические компании. Но, предупреждает он, любые лазейки в законах рано или поздно закрываются.

Представитель совета племени заявил, что совет рассматривает предложения компаний из разных отраслей промышленности по защите прав их интеллектуальной собственности. По его словам, некоторым компаниям уже отказано, поскольку их продукция не является по-настоящему инновационной.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
патентные права
Allergan
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
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