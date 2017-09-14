Эксперты FDA единогласно рекомендовали одобрить вакцину Shingrix

Консультативный совет FDA единогласно рекомендовал к одобрению вакцину для профилактики опоясывающего лишая Shingrix у пациентов старше 50 лет, разработанную британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline, сообщает Reuters.

По словам представителя совета, его члены были поражены данными клинических исследований ZOE-50 и ZOE-70.

Решение об одобрении ожидается до конца текущего года. После решения GSK будет готова объявить цену на свой продукт.

В настоящее время заявки на Shingrix находятся на рассмотрении регуляторных органов ЕС, Австралии, Канады и Японии.

По прогнозу аналитиков, к 2023 г. объем продаж Shingrix составит 1 млрд долл.