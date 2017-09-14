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Эксперты FDA единогласно рекомендовали одобрить вакцину Shingrix

14.09.2017

Консультативный совет FDA единогласно рекомендовал к одобрению вакцину для профилактики опоясывающего лишая Shingrix у пациентов старше 50 лет, разработанную британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline, сообщает Reuters.

По словам представителя совета, его члены были поражены данными клинических исследований ZOE-50 и ZOE-70.

Решение об одобрении ожидается до конца текущего года. После решения GSK будет готова объявить цену на свой продукт.

В настоящее время заявки на Shingrix находятся на рассмотрении регуляторных органов ЕС, Австралии, Канады и Японии.

По прогнозу аналитиков, к 2023 г. объем продаж Shingrix составит 1 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
GlaxoSmithKline
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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