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Эффект противотуберкулезной вакцины БЦЖ длится вдвое дольше, чем считалось ранее

31.08.2017

По данным нового исследования, БЦЖ (BCG) – старая, но единственная противотуберкулезная вакцина, – гораздо эффективнее, чем считалось ранее, и обеспечивает защиту, как минимум, на 20 лет, сообщает The Guardian.

Ранее считалось, что эффект от вакцинации сохраняется лишь 10-15 лет, но ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM) выяснили, что вакцина БЦЖ защищает половину подростков, вакцинированных в возрасте 12-13 лет, в течение, по меньшей мере, 20 лет, после чего эффект уменьшается.

По словам исследователей из LSHTM, знание о более длительном защитном эффекте вакцинации придаст уверенности жителям Великобритании, вакцинированным в детстве, и будет полезным для стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. Результаты исследования усиливают позиции тех, кто выступает за применение вакцины БЦЖ для защиты детей в регионах с высокой распространенностью заболевания и малой долей вакцинированных, таких как Центральная и Западная Африка, восточноазиатский и тихоокеанский регионы.

Результаты исследования опубликованы в Международном журнале эпидемиологии (International Journal of Epidemiology). Исследование было проведено с участием взрослых жителей Великобритании, вакцинированных БЦЖ в детском возрасте. Было проведено сравнение 677 субъектов, страдающих туберкулезом, и 1 170 субъектов, у которых не было выявлено заболевание.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцинация
туберкулез
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24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Формат низкоценовых аптек исчерпывает свой потенциал
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