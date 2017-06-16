Единый дистрибьютор Казахстана «СК-Фармация» трансформирует свою деятельность

15 июня в Евразийском Национальном университете имени Л.Н. Гумилева в г. Астана прошел «круглый стол» на тему: «Трансформация деятельности Единого дистрибьютора», на котором была представлена концепция работы компании «СК-Фармация». Предполагаются изменения по четырем направлениям:

- совершенствование закупки лекарственных средств. Планируются внедрение системы преквалификационного отбора потенциальных поставщиков по аналогии с методикой ВОЗ, сокращение сроков рассмотрения тендерных заявок, быстрые аукционы, использование новых инструментов закупки (фиксация объемов и цен на долгосрочный период, cost-sharing и risk-sharing контракты);

- оптимизация логистики. Создание логистического хаба, исключение лишнего межрегионального передвижения, внедрение системы отслеживания грузов, оптимизация логистической стоимости;

- централизация амбулаторного лекарственного обеспечения. Предусматривается полная централизация закупок для амбулаторного обеспечения, посерийное отслеживание медицинской продукции от склада до пациента;

- повышение прозрачности и эффективности компании. Создан Совет по совершенствованию системы единой дистрибуции, куда вошли представители НПО, ученые, эксперты.

В работе «круглого стола» приняли участие представители Министерства здравоохранения, НПП РК «Атамекен», региональных офисов ВОЗ и ЮНИСЕФ, руководитель группы консультантов компании Euro Health Group, представители отечественных и зарубежных фармацевтических компаний.