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Единый дистрибьютор Казахстана «СК-Фармация» трансформирует свою деятельность

16.06.2017

15 июня в Евразийском Национальном университете имени Л.Н. Гумилева в г. Астана прошел «круглый стол» на тему: «Трансформация деятельности Единого дистрибьютора», на котором была представлена концепция работы компании «СК-Фармация». Предполагаются изменения по четырем направлениям:

- совершенствование закупки лекарственных средств. Планируются внедрение системы преквалификационного отбора потенциальных поставщиков по аналогии с методикой ВОЗ, сокращение сроков рассмотрения тендерных заявок, быстрые аукционы, использование новых инструментов закупки (фиксация объемов и цен на долгосрочный период, cost-sharing и risk-sharing контракты);

- оптимизация логистики. Создание логистического хаба, исключение лишнего межрегионального передвижения, внедрение системы отслеживания грузов, оптимизация логистической стоимости;

- централизация амбулаторного лекарственного обеспечения. Предусматривается полная централизация закупок для амбулаторного обеспечения, посерийное отслеживание медицинской продукции от склада до пациента;

- повышение прозрачности и эффективности компании. Создан Совет по совершенствованию системы единой дистрибуции, куда вошли представители НПО, ученые, эксперты.

В работе «круглого стола» приняли участие представители Министерства здравоохранения, НПП РК «Атамекен», региональных офисов ВОЗ и ЮНИСЕФ, руководитель группы консультантов компании Euro Health Group, представители отечественных и зарубежных фармацевтических компаний.

Автор: Елена Сон, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Казахстан
ТОО "СК-Фармация"
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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