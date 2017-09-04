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Лента · В мире
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Джозеф Хименес покидает Novartis

04.09.2017

Novartis AG объявила о неожиданном уходе главного исполнительного директора Джозефа Хименеса, возглавлявшего крупнейшего в Европе производителя лекарственных средств в течение восьми лет, говорится в официальном сообщении компании. Г-н Хименес будет работать до 1 февраля 2018 г.

Компанию возглавит 41-летний Васан Нарасимхан, который возглавляет медицинский департамент и глобальное подразделение разработки лекарств в Novartis в Базеле. Джозеф Хименес намерен вернуться в Силиконовую долину, прожив в Швейцарии 10 лет.

Как отмечает Bloomberg, Хименес покидает компанию в важный период, когда до сих пор не решены вопросы о будущем бизнеса по уходу за глазами Alcon или доли Novartis в конкурентном Roche Holding AG. Однако это и период триумфа – на прошлой неделе компания получила разрешение США на прорывную онкологическую терапию стоимостью 475 тыс. долл., причем это достижение как для Хименеса, так и для Нарасимхана.

«Я был генеральным директором в течение восьми лет, и публично высказывался, что генеральный директор не должен оставаться намного дольше, чем это, - сказал Хименес Bloomberg. – Вы заходите, видите, что хотите изменить, меняете это, а потом приходит время передать дело преемнику».

Васан Нарасимхан, американский гражданин индийского происхождения, является самым молодым среди группы новых топ-менеджеров в глобальных фармацевтических компаниях: 48-летняя Эмма Уолмсли в апреле возглавила GlaxoSmithKline Plc, став единственной женщиной, которая стала руководителем одного из мировых крупнейших производителей лекарств. В США, Давид Рикс, 50 ​​лет, стал генеральным директором Eli Lilly & Co.

Г-н Нарасимхан до прихода в компанию в 2005 году работал в McKinsey & Co. Он получил медицинскую степень в Гарвардской медицинской школе в США и получил степень магистра государственной политики в Гарвардской школе Джона Ф. Кеннеди, также имеет степень бакалавра в области биологических наук Чикагского университета.

Джозеф Хименес рассказал, что его дети выросли и вернулись в Калифорнию, что побудило его принять решение следовать им. Он сказал, что его родное государство также предоставляет большие возможности для продолжения его интереса к биологии и технологиям.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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