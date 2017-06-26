Дональд Трамп признал сложность замены Obamacare

Президент США Дональд Трамп признал, что добиться одобрения законопроекта о замене Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare) будет непросто, cообщает Reuters. При этом глава государства выразил надежду, что эти усилия увенчаются успехом.

Ожидается, что не все демократы поддержат законопроект. В связи с этим для его одобрения «против» могут проголосовать не более двух республиканцев. В настоящее время пятеро членов Республиканской партии заявили о том, что не готовы поддержать текущую версию законопроекта.

Дональд Трамп сообщил о том, что ему и республиканцам предстоит пройти «по очень узкой тропе». Однако, по мнению главы государства, им все же удастся добиться своей цели. Для этого президент США призвал законодателей внести определенные изменения в законопроект, пообещав, что «план будет хорошим».

В законопроекте, обнародованном сенаторами-республиканцами, предлагается ограничить расширение Medicaid, предоставлять малоимущим для приобретения медстраховки субсидии, размер которых будет зависеть от их дохода, ликвидировать ряд налогов для обеспеченных американцев, а также отменить штрафы для граждан, не имеющих медстраховки.