 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
40

CVC рассматривает возможность продажи Alvogen

26.09.2017

Американская частная инвестиционная компания CVC Capital Partners и сингапурский государственный инвестиционный фонд Temasek рассматривают возможность продажи контрольного пакета акций исландской фармацевтической компании Alvogen, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Сумма сделки может составить около 4 млрд долл.

По словам источников, ведутся переговоры с китайской фармкомпанией Shanghai Pharmaceuticals Holding Co о продаже американского бизнеса Alvogen. Китайская компания неудачно пыталась купить немецкую фармкомпанию Stada.

Исландская компания сохранит бизнес в странах Азии и Центральной Европы. Также, отмечают источники, переговоры ведутся и с другими потенциальными покупателями.

CVC и Temasek приобрели контрольный пакет акций Alvogen в 2015 г. за 2 млрд долл.

Представитель CVC от комментариев отказался. В Alvogen комментарий получить не удалось.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
21.09.2017 Alvogen отзывает иск к ЗАО «Роста», а Johnson & Johnson подает новый
15.08.2017 Alvogen расширяет бизнес в России
21.11.2016 Alvogen купила компанию ООО «Долфин»
15.06.2016 «Алвоген» объявил об открытии нового производственного и научного комплекса в Исландии
09.03.2016 Alvogen объявил о приобретении американской дженериковой компании
Метки
Alvogen Group
Фармвестник-ТВ
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
26.09 Фармацевтический рынок в России: итоги и перспективы
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения