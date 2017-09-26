CVC рассматривает возможность продажи Alvogen

Американская частная инвестиционная компания CVC Capital Partners и сингапурский государственный инвестиционный фонд Temasek рассматривают возможность продажи контрольного пакета акций исландской фармацевтической компании Alvogen, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Сумма сделки может составить около 4 млрд долл.

По словам источников, ведутся переговоры с китайской фармкомпанией Shanghai Pharmaceuticals Holding Co о продаже американского бизнеса Alvogen. Китайская компания неудачно пыталась купить немецкую фармкомпанию Stada.

Исландская компания сохранит бизнес в странах Азии и Центральной Европы. Также, отмечают источники, переговоры ведутся и с другими потенциальными покупателями.

CVC и Temasek приобрели контрольный пакет акций Alvogen в 2015 г. за 2 млрд долл.

Представитель CVC от комментариев отказался. В Alvogen комментарий получить не удалось.