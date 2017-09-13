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Clinigen Group приобретает Quantum Pharma

13.09.2017

Британская фармацевтическая компания Clinigen Group объявила о приобретении другой британской компании – Quantum Pharma за 150,3 млн фунтов стерлингов (200 млн долл.), сообщает Reuters.

Примечательно, что обе компании специализируются на поставках в поликлиники и больницы нелицензированных лекарственных препаратов. Это препараты, проходящие клинические исследования или зарегистрированные в других странах. Clinigen и Quantum помогают врачам получить доступ к таким препаратам для лечения пациентов.

Как отметил исполнительный директор Clinigen Шон Чилтон, сделка также будет способствовать ускорению процесса лекарственных препаратов из категории нелицензированных в лицензированные.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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