Clinigen Group приобретает Quantum Pharma

Британская фармацевтическая компания Clinigen Group объявила о приобретении другой британской компании – Quantum Pharma за 150,3 млн фунтов стерлингов (200 млн долл.), сообщает Reuters.

Примечательно, что обе компании специализируются на поставках в поликлиники и больницы нелицензированных лекарственных препаратов. Это препараты, проходящие клинические исследования или зарегистрированные в других странах. Clinigen и Quantum помогают врачам получить доступ к таким препаратам для лечения пациентов.

Как отметил исполнительный директор Clinigen Шон Чилтон, сделка также будет способствовать ускорению процесса лекарственных препаратов из категории нелицензированных в лицензированные.