Что год грядущий нам готовит

Производители дженериков смотрят в будущее с оптимизмом

По состоянию на середину декабря 2017 г. FDA одобрило 765 дженериков против 630 за весь 2016 г. Это самый высокий показатель за последние пять лет. По мнению экспертов банка Credit Suisse, подготовивших отчет о будущем дженерикового бизнеса, эти данные отражают энтузиазм фармотрасли в отношении дженериков, несмотря на продолжающееся давление на цены на эту категорию ЛП, преследующее производителей непатентованных препаратов с февраля 2016 г., пишет FiercePharma.

Тенденция, однако

Аналитики предупреждают, что ценовые проблемы никуда не исчезнут, и ряд компаний уже чувствуют их. Но при этом многие топ-менеджеры дженериковых компаний настроены весьма оптимистично. Они отмечают современные регуляторные и рыночные тенденции, которые, по их мнению, позволяют надеяться на оздоровление дженерикового сегмента.

Как отметил на пресс-конференции по результатам за III квартал 2017 г. покидающий свой пост исполнительный директор Novartis Джозеф Хименес, старение населения и проблемы здравоохранения в глобальном масштабе ясно указывают на роль недорогих и высококачественных дженериков.

Тем не менее, в III квартале объем продаж дженериков компании Sandoz (дженериковое подразделение Novartis) вырос всего на 1%. В компании признали, что рассчитывают на рост продаж за пределами США, а в Америке планируют продать бизнес по т.н. простым дженерикам.

Во-первых, пишут эксперты в отчете, необходимо внимательно проанализировать тенденции, возникшие в глобальном дженериковом бизнесе. В ноябре 2017 г. средняя цена на дженерики снизилась на 5,4%, в сентябре – на 7%. Вообще в течение всего года цены на непатентованные препараты снижались в пределах высоких однозначных и низких двузначных показателей. Что касается ноябрьского снижения, то эта тенденция, считают эксперты, может считаться стабилизирующей.

Очевидно, что снижение цен на дженерики все еще влияет на крупнейших игроков, в частности на Novartis. В октябре в компании объявили о закрытии предприятия Sandoz в г. Блумфилд (штат Колорадо), на котором работают около 450 человек.

По словам представителя Sandoz, компания испытывает неимоверное ценовое давление на свой дженериковый ассортимент в США. Принято решение о прекращении производства некоторых препаратов, ставших неконкурентоспособными, или продаже прав на них другим компаниям. Компания уповает на биосимиляры, которые, по мнению президента Sandoz USA Питера Голдшмидта, могут спасти положение. По прогнозу аналитиков, биосимиляр блокбастера Neupogen, одобренный FDA под торговым наименованием Zarxio, может захватить до 40% рынка. В Sandoz убеждены, что финансовое положение заставит больницы и практикующих врачей перейти на биосимиляры.

Endo International, также пострадавшая от снижения цен на дженерики, обвиняет во всем крупные американские аптечные сети и консорциумы. По мнению исполнительного директора компании Пола Компанелли, эти гиганты контролировали 91% рынка. В феврале компании пришлось списать 3,5 млрд долл. в ожидании снижения дженерикового бизнеса на 30% в текущем году.

Руководство крупнейшего в мире производителя дженериков – компании Teva Pharmaceutical Industries, также прогнозируют окончание трудного периода для дженерикового рынка. По словам бывшего руководителя глобального дженерикового бизнеса Дипанкара Баттачарджи, в Японии цены на дженерики снижаются в пределах средних однозначных показателей, а в ряде других стран намечается тенденция стабилизации цен.

Что касается дженерикового рынка США, то, считает аналитик FBB Capital Partners Майк Бейли, в период президентства Дональда Трампа существенных изменений в ценообразовании, в т.ч. на дженерики, ожидать не стоит. Власти будут делать упор на увеличение количества одобрений дженериков, что далеко не всегда приводит к снижению цен.