 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
46

CHMP рекомендует 13 препаратов для одобрения в ЕС

19.09.2017

Тринадцать новых фармпрепаратов, включая два биосимиляра, рекомендованы для одобрения Комитетом по лекарственным препаратам для медицинского применения (CMPH) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщает PharmaTimes. Препараты предназначены для лечения широкого спектра заболеваний, включая рак и ХОБЛ.

Два онкопрепарата были включены в последний пакет рекомендаций. Это – Zejula (niraparib) компании Tesaro UK для лечения рака яичников и Tookad (padeliporfin) компании STEBA Biotech для лечения аденокарциномы простаты.

В случае одобрения Zejula станет первым пероральным ингибитором PARP I/II для приема 1 раз в сутки, одобренным в Европе для применения у пациентов, независимо от наличия мутации генов BRCA или статуса биомаркеров.

Поддержку CHMP получили также два препарата компании GlaxoSmithKline для лечения тяжелой формы ХОБЛ у взрослых пациентов: Elebrato Ellipta (fluticasone furoate / umeclidinium / vilanterol) и Trelegy Ellipta (fluticasone furoate / umeclidinium / vilanterol).

Положительное мнение было выражено относительно назального спрея Nyxoid (naloxone) компании MundiPharma для лечения передозировки опиодов и препарата Zubsolv (buprenorphine/naloxone) в форме сублингвальных таблеток для лечения опиоидной зависимости, производимых в партнерстве с компанией Orexo. Применительно к этим препаратам были поданы гибридные заявки, опирающиеся частично на клинические доказательства по препаратам сравнения и частично – на новые данные.

Nyxoid может стать первым интраназальным препаратом наксолона, который получит панъевропейское одобрение.

Препарат Tremfya (guselkumab) компании Janssen-Cilag рекомендован для лечения бляшечного псориаза; потенциально, он станет первым препаратом, селективно таргетирующим интерлейкин (IL)-23 – ключевой драйвер воспалительного иммунного ответа при псориазе. Препарат VeraSeal (human fibrinogen/human thrombin) компании Instituto Grifols рекомендован для применения в качестве тканевого клея при хирургических операциях у взрослых.

Поддержку также получили два биосимиляра: Cyltezo (adalimumab) компании Boehringer Ingelheim для лечения ревматоидного артрита, ювенильного идиопатического артрита, аксиального спондилоартрита, псориатического артрита, псориаза, бляшечного псориаза у детей, гнойного гидраденита, болезни Крона, язвенного колита и увеита; и Ontruzant компании Samsung Bioepis – первый биосимиляр трастузумаба, рекомендованный для одобрения в Европе, для лечения рака молочной железы ранних и метастатических стадий и метастатического рака желудка.

Наконец, «зеленый свет» был дан трем дженерикам: Imatinib Teva BV (imatinib) компании Teva для лечения лейкемии и гастроинтестинальных стромальных опухолей; Miglustat Gen.Orph (miglustat) компании Gen.Orph для лечения легкой и умеренной форм болезни Гоше 1 типа; и Ritonavir Mylan (ritonavir) компании Mylan для лечения ВИЧ-инфекции.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.07.2017 Одиннадцать препаратов приближаются к одобрению в ЕС
05.04.2010 Препарат Alimta компании Eli Lilly получил положительную рекомендацию NICE
31.03.2010 NICE рекомендовал применение Multaq компании Sanofi-Aventis для лечения пациентов с мерцательной аритмией
Метки
положительная рекомендация
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
18.09 — 20.09 II Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения