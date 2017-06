CHMP рекомендовал одобрить препарат для лечения рассеянного склероза Mavenclad

Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал к одобрению пероральный препарат для лечения ремиттирующего рассеянного склероза у пациентов с высокой активностью заболевания Mavenclad (cladribine), сообщает FirstWord Pharma. Препарат разработан немецкой фармацевтической компанией Merck KGaA (в США и Канаде – EMD).

В 2011 г. Merck объявила о том, что компания не будет добиваться глобальной регистрации cladribine на основании реакции со стороны регуляторных органов. Кроме того, компания отозвала препарат из продажи в Австралии и России, где он продавался под торговым наименованием Movectro.

Между тем, в 2015 г. после дополнительных исследований профиля безопасности препарата Merck KGaA заявила о намерении снова направить заявку в EMA.