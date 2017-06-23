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CHMP рекомендовал одобрить препарат для лечения рассеянного склероза Mavenclad

23.06.2017

Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал к одобрению пероральный препарат для лечения ремиттирующего рассеянного склероза у пациентов с высокой активностью заболевания Mavenclad (cladribine), сообщает FirstWord Pharma. Препарат разработан немецкой фармацевтической компанией Merck KGaA (в США и Канаде – EMD).

В 2011 г. Merck объявила о том, что компания не будет добиваться глобальной регистрации cladribine на основании реакции со стороны регуляторных органов. Кроме того, компания отозвала препарат из продажи в Австралии и России, где он продавался под торговым наименованием Movectro.

Между тем, в 2015 г. после дополнительных исследований профиля безопасности препарата Merck KGaA заявила о намерении снова направить заявку в EMA.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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