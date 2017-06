CHMP рекомендовал к одобрению препарат Kisqali

Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал к одобрению препарат Kisqali, разработанный швейцарской фармацевтической компанией Novartis для лечения рака молочной железы, сообщает Reuters.

Применение лекарственного средства рекомендовано в комбинации с гормонотерапией в качестве терапии первой линии при раке молочной железы.

В марте препарат был одобрен FDA.

Kisqali входит в десятку новых лекарственных средств Novartis, которые могут стать блокбастерами. По прогнозам аналитиков Thomson Reuters, к 2022 г. глобальный ежегодный объем продаж препарата может составить 1,5 млрд долл.