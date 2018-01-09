Celgene покупает Impact Biomedicines

Американская биотехнологическая компания Celgene объявила о приобретении частной компании Impact Biomedicines, также расположенной в США, сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки может составить до 7 млрд долл.

В результате сделки Celgene получит доступ к экспериментальному препарату для лечения миелофиброза и первичной полицитемии fedratinib, относящемуся к классу ингибиторов JAK2.

По условиям соглашения, Celgene заплатит Impact Biomedicines 1,1 млрд долл. наличными единовременно. Кроме того, акционеры Impact Biomedicines получат еще до 1,4 млрд долл. если fedratinib будет одобрен для лечения миелофиброза и по другим показаниям. Также Celgene выплатит еще 4,5 млрд долл. при условии, если глобальные продажи препарата превысят 5 млрд долл.

Сделку планируется завершить в I квартале 2018 г.

В 2013 г. французская Sanofi прекратила разработку fedratinib после того, как была выявлена взаимосвязь между применением препарата и развитием энцефалопатия Вернике, вследствие чего FDA распорядилось приостановить клинические исследования. В 2016 г. Impact Biomedicines приобрела права на препарат. В 2017 г. американский регулятор разрешил продолжить КИ.

В октябре 2017 г. Celgene понизил прогноз на 2017 г. и 2020 г., что привело к падению акций на 20%.