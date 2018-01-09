 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
72

Celgene покупает Impact Biomedicines

09.01.2018

Американская биотехнологическая компания Celgene объявила о приобретении частной компании Impact Biomedicines, также расположенной в США, сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки может составить до 7 млрд долл.

В результате сделки Celgene получит доступ к экспериментальному препарату для лечения миелофиброза и первичной полицитемии fedratinib, относящемуся к классу ингибиторов JAK2.

По условиям соглашения, Celgene заплатит Impact Biomedicines 1,1 млрд долл. наличными единовременно. Кроме того, акционеры Impact Biomedicines получат еще до 1,4 млрд долл. если fedratinib будет одобрен для лечения миелофиброза и по другим показаниям. Также Celgene выплатит еще 4,5 млрд долл. при условии, если глобальные продажи препарата превысят 5 млрд долл.

Сделку планируется завершить в I квартале 2018 г.

В 2013 г. французская Sanofi прекратила разработку fedratinib после того, как была выявлена взаимосвязь между применением препарата и развитием энцефалопатия Вернике, вследствие чего FDA распорядилось приостановить клинические исследования. В 2016 г. Impact Biomedicines приобрела права на препарат. В 2017 г. американский регулятор разрешил продолжить КИ.

В октябре 2017 г. Celgene понизил прогноз на 2017 г. и 2020 г., что привело к падению акций на 20%.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
08.01.2018 Novo Nordisk хочет за 2,6 млрд евро купить бельгийскую биотехнологическую компанию Ablynx
18.12.2017 Компания Cancer Research Technology заключает партнерское соглашение с Celgene
06.12.2017 UnitedHealth покупает подразделение у компании DaVita
20.10.2017 Celgene прекращает два клинических исследования экспериментального препарата mongersen
13.09.2017 Clinigen Group приобретает Quantum Pharma
Метки
Celgene Corp
сделка
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения