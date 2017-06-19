Celgene обвинили в противоконкурентных действиях

Американскую биотехнологическую компанию Celgene обвинили в том, что она незаконно препятствовала появлению дженериков препарата Revlimid, сообщает FiercePharma.

Против Celgene в США был подан коллективный иск пациентских организаций по причине отказа компании предоставлять производителям дженериков образцы препарата Revlimid. Вместе с этим розничная цена на препарат увеличилась с 8 тыс. долл. до 10,691 тыс. долл. за четырехнедельный курс, а дополнительная плата к страховому возмещению за тот же курс – с 42 долл. до 250 долл.

В 2009 г. Celgene отказалась продавать производителям дженериков образцы препарата Thalomid. Тогда Lannett обвинила Celgene в противоконкурентных действиях.