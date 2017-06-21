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Бывший топ-менеджер AstraZeneca приступит к работе в GlaxoSmithKline не раньше сентября

21.06.2017

Спустя шесть месяцев после принятия предложения от британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline бывший топ-менеджер другой британской компании – AstraZeneca Люк Милс сможет приступить к работе не раньше сентября 2017 г., сообщает FiercePharma.

Как отметили в GSK, компания урегулировала разногласия с AstraZeneca и Люк Милс может приступить к выполнению своих обязанностей на должности руководителя фармацевтического направления GlaxoSmithKline с 4 сентября.

Представитель GlaxoSmithKline подтвердила факт достижения соглашения, однако заявила, что условия соглашения опубликованы не будут.

После того, как Люк Милс подал заявление об уходе в январе 2017 г. AstraZeneca подала на него в суд, требуя соблюдения условий контракта. Он возглавлял европейский фармбизнес компании.

Люк Милс принял приглашение исполнительного директора GlaxoSmithKline Эммы Уолмсли, возглавившей компанию в апреле текущего года. Учитывая его опыт в области R&D и коммерции, приобретенный во время работы в AstraZeneca, Roche и Sanofi, назначение Люка Милса является ключевым, поскольку сама Эмма Уолмсли имеет опыт в области маркетинга потребительской продукции. По мнению ряда инвесторов, ее опыта недостаточно для управления брендированным бизнесом с объемом продаж в 2016 г. около 15 млрд фунтов стерлингов (19,1 млрд долл.), что составляет более половины общего показателя продаж GSK (27,9 млрд фунтов или 35,5 млрд долл.).

У Люка Милса забот будет достаточно. В текущем году ключевой препарат компании Advair может стать мишенью для производителей дженериков. По данным компании, в этом случае продажи препарата могут упасть на 45%. В 2016 г. объем продаж Advair составил 2,3 млрд долл.

У GlaxoSmithKline один из самых низких научно-исследовательских бюджетов в процентах от выручки. Большинство препаратов на завершающей стадии разработки являются вакцинами или средствами для лечения респираторных заболеваний.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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