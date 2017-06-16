Британское здравоохранение опасается проблем в связи с выходом из ЕС

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), исследовательские организации, промышленность, пациенты и организации общественного здравоохранения объединились в альянс, который будет представлять интересы Великобритании в этих областях во время переговоров по выходу из Европейского Союза (ЕС), сообщает издание Pharmatimes.com.

Возглавят альянс (the Brexit Health Alliance) бывший постоянный секретарь Департамента здравоохранения сэр Хью Тейлор и исполнительный директор Конфедерации NHS Найл Диксон. Позиция альянса заключается в том, что в интересах Европы и Великобритании необходимо поддерживать сотрудничество в исследованиях и решении проблем общественного здравоохранения. Кроме того, по мнению участников объединения, необходимо, чтобы правительство обеспечило приверженность медицинским исследованиям, предоставлению альтернативного финансирования и право для граждан Великобритании получать медицинскую помощь в странах ЕС.

«Наша цель будет заключаться в том, чтобы обеспечить акцент на здоровье при обсуждении Brexit, чтобы гарантировать, что население будет защищено, когда мы покинем ЕС», - отметил сэр Хью.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС должны начаться на следующей неделе, однако после всеобщих выборов, в которых консерваторы не смогли обеспечить правительство большинства, позиция Великобритании не вполне ясна.

Выход из ЕС напрямую может повлиять на штат NHS, многие сотрудники которого являются гражданами ЕС, они опасаются, что их права могут быть не защищены в Великобритании. Кроме того, есть риск, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не сможет быстро одобрять британские лекарственные средства для применения их в ЕС.