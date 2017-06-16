 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
66

Британское здравоохранение опасается проблем в связи с выходом из ЕС

16.06.2017

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), исследовательские организации, промышленность, пациенты и организации общественного здравоохранения объединились в альянс, который будет представлять интересы Великобритании в этих областях во время переговоров по выходу из Европейского Союза (ЕС), сообщает издание Pharmatimes.com.

Возглавят альянс (the Brexit Health Alliance) бывший постоянный секретарь Департамента здравоохранения сэр Хью Тейлор и исполнительный директор Конфедерации NHS Найл Диксон. Позиция альянса заключается в том, что в интересах Европы и Великобритании необходимо поддерживать сотрудничество в исследованиях и решении проблем общественного здравоохранения. Кроме того, по мнению участников объединения, необходимо, чтобы правительство обеспечило приверженность медицинским исследованиям, предоставлению альтернативного финансирования и право для граждан Великобритании получать медицинскую помощь в странах ЕС.

«Наша цель будет заключаться в том, чтобы обеспечить акцент на здоровье при обсуждении Brexit, чтобы гарантировать, что население будет защищено, когда мы покинем ЕС», - отметил сэр Хью.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС должны начаться на следующей неделе, однако после всеобщих выборов, в которых консерваторы не смогли обеспечить правительство большинства, позиция Великобритании не вполне ясна.

Выход из ЕС напрямую может повлиять на штат NHS, многие сотрудники которого являются гражданами ЕС, они опасаются, что их права могут быть не защищены в Великобритании. Кроме того, есть риск, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не сможет быстро одобрять британские лекарственные средства для применения их в ЕС.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
15.06.2017 Министром здравоохранения Великобритании остался Джереми Хант
31.05.2017 Brexit не должен повлиять на сотрудничество между британскими и европейскими исследователями
26.05.2017 Британская биотехнологическая отрасль занимает лидирующее положение в Европе
04.04.2017 Новая ценовая политика Великобритании ограничит доступ пациентов к инновационным препаратам
17.03.2017 Новая ценовая политика Великобритании сокращает доступ к инновационным препаратам
Метки
Великобритания
Евросоюз
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
16.06 Круглый стол «Телемедицина в России: новый виток развития отрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения