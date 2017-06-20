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Британская Pamplona Capital покупает Parexel International Corp

20.06.2017

Частная британская инвестиционная компания Pamplona Capital Management LLP объявила о приобретении американского провайдера услуг R&D в фармацевтической области – американской компании Parexel International Corp за 4,5 млрд долл. (88,10 долл. за акцию), сообщает Reuters. С учетом задолженности американской компании сумма сделки составляет 5 млрд долл.

Сделку планируется завершить в IV квартале текущего года.

Инвесторы-активисты, в т.ч. Starboard Value LP давно уже помышляли о продаже компании, мотивируя это тем, что прибыль Parexel постоянно значительно отстает от показателей компаний-конкурентов.

Parexel, штаб-квартира которой расположена в Бостоне (Массачусетс, США), предлагает широкий спектр услуг, включая разработку лекарственных препаратов, консультации в области регистрации ЛП, клинической фармакологии, управления клиническими исследованиями и др.

Компания специализируется в сфере разработки противоопухолевых препаратов. Ее специалисты разработали платформу по обработке данных, которая может быть использована для определения экономической значимости того или иного препарата. Это необходимо фармпроизводителям для обоснования цен на лекарства.

В 2016 г. Pamplona безуспешно пыталась приобрести американскую контрактную исследовательскую компанию Pharmaceutical Product Development Inc (PPD) более чем за 9 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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