Bristol-Myers Squibb продает завод фирме SK Biotek

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продает завод по производству активных фармацевтических субстанций, расположенный в Ирландии, фирме SK Biotek (подразделение южнокорейской компании SK Holdings), cообщает FiercePharma.

SK продолжит производить на заводе активные субстанции, которые в настоящее время там производит BMS, в том числе для препарата Eliquis. SK Biotek планирует модернизировать завод для увеличения производительности. Как заявили представители компании, благодаря этой сделке SK Biotek приблизится к тому, чтобы стать ведущей контрактной производственной организацией. Компании намерены закрыть сделку в IV квартале текущего года.

BMS закрывает и продает некоторые заводы в связи с намерением расширить производство биопрепаратов. В настоящее время компания занимается строительством предприятия по производству биопрепаратов в Дублине, в создание которого будет вложено 900 млн долл.