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Brexit «без обязательств» может стоить NHS 500 млн фунтов стерлингов в год

18.10.2017

Brexit «без обязательств», в результате которого прекратят действовать все соглашения в сфере здравоохранения между Великобританией и ЕС, может стоить Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS) 500 млн фунтов стерлингов в год, сообщает PharmaTimes со ссылкой на новые материалы, опубликованные Альянсом участников системы здравоохранения для сопровождения выхода Великобритании из ЕС (Brexit Healthcare Alliance) по результатам анализа, проведенного Nuffield Trust.

В публикации говорится, что туристические страховки для поездок в Европу могут стать «неподъемными» для британцев, имеющих проблемы со здоровьем, в то время как система здравоохранения может испытать дополнительное давление, если граждане Британии, живущие за рубежом, потеряют доступ к медицинским услугам, предоставляемым на взаимной основе.

Альянс, в который входят пациентские группы, благотворительные организации, органы NHS и медицинские исследовательские организации, развернул кампанию, призывающую переговорщиков по вопросам Brexit с обеих сторон предпринять шаги во избежание реализации этого «наихудшего сценария».

Для предотвращения развития событий по данному сценарию Альянс призывает сохранить прямой доступ к предоставляемым на взаимной основе медицинским услугам для пациентов как в Великобритании, так и в ЕС, и предотвратить дополнительную нагрузку на организации здравоохранения с обеих сторон, если им придется иметь дело с новыми, более сложными административными и финансовыми процессами в случае прекращения действия существующих соглашений.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЕС
Великобритания
Фармвестник-ТВ
18.10 ФармNEWS: «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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