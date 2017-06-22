Большинство американцев не поддерживают новый законопроект о здравоохранении

Большинство американцев полагают, что новый законопроект American Health Care Act негативно отразится на жизни некоторых категорий граждан, сообщает Reuters. Среди них - малообеспеченные люди, участники программы Medicaid и американцы с хроническими заболеваниями.

По результатам опроса, который проводился с 9 по 13 июня, 41% американцев высказались против законопроекта, предложенного Палатой представителей, 30% поддержали его и 29% затруднились ответить.

Кроме того, по мнению 60% опрошенных, в результате данного законопроекта медстраховка подорожает для малообеспеченных граждан и пациентов, страдающих от хронических заболеваний. Также 57% заявили о том, что Medicaid станет менее доступной, а 69% выразили убеждение в том, что власти сократят финансирование программы по планированию семьи (Planned Parenthood).

Поддержавших законопроект оказалось меньшинство: 13% полагают, что благодаря American Health Care Act улучшится качество здравоохранения, и лишь 9% убеждены в том, что в результате принятия нового законопроекта медицинская страховка подешевеет.