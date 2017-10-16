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Большая фарма активно рекрутирует кадры из IT-гигантов

16.10.2017

Компании Большой фармы успешно переманивают специалистов по информационным технологиям из таких крупных IT корпораций, как как Google и Microsoft. Как сообщает американский телеканал CNBC, наиболее активно рекрутируют сотрудников из IT-гигантов GlaxoSmithKline и Johnson & Johnson.

Фармкомпании преследуют цель: нанять инженеров, способных модернизировать процессы разработки новых лекарств, исследовать потенциал использования искусственного интеллекта в R&D.

Так, в GSK более десятка сотрудников, приглашенных из крупнейших технологических компаний, работают под руководством IT-директора Марка Рэмси, выходца из Samsung.

Марк Рэмси надеется нанять еще несколько десятков сотрудников из IT сектора. По его словам, специалисты из технологических компаний смогут создавать инструменты, в т.ч. с применением искусственного интеллекта, способные работать с большими объемами информации, в частности, анализировать данные о состоянии здоровья человека. Один из примеров - реализуемый в настоящее время проект, который при условии одобрения со стороны FDA , позволит использовать ранее собранные данные клинических испытаний как альтернативу контрольной группе в исследовании. По мнению IT-директора GSK, применение новейших технологий в работе с большими данными может помочь снизить стоимость клинических испытаний.

Еще одна важная область, где могут использоваться IT-разработки, - набор добровольцев для клинических испытаний. Мобильные и интернет-технологии сегодня являются лучшим вариантом поиска таких людей, оставляя далеко позади инструменты прошлого: рекламу на радио и в печатных СМИ.

Затрудняет приток кадров в фарму низкая осведомленность технологического сообщества о фармацевтической индустрии. Повышение информированности может увеличить приток специалистов. По словам Марка Рэмси, сегодня около 80% его команды не имеют вообще никакого опыта в области LifeScience.

Глава IT-подразделения Johnson & Johnson Марк Лейбовиц, ранее работавший в Google и Dropbox, также строит команду IT-специалистов из выходцев с технологического рынка. По данным LinkedIn, среди его коллег Оливер Сян, бывший вице-президент Lyft, имеющий опыт работы в Google и LinkedIn, и Джилл Эпплбаум, также пришедшая из команды Google.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
Большая Фарма
персонал
IT-технологии
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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